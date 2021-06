Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schrottdiebe auf Baustelle erfolgreich

Sondershausen (ots)

Von einer Baustelle am Lohberg stahlen Unbekannte am zurückliegenden Wochenende ca. zwei Tonnen Schrott. Möglicherweise könnte ein Kleintransporter mit Hallenser Kennzeichen HAL als Tatfahrzeug in Frage kommen. Am Samstag beobachteten Anwohner zwei Unbekannte, die den dort gelagerten Schrott auf den Transporter luden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zum Transporter, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

