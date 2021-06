Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gemeinsamer Ausflug mit dem Auto endet abrupt, Auto muss stehen bleiben

Ringleben (ots)

Zu einer hilflosen Person in Ringeleben wurde der Rettungsdienst am Sonntagabend gerufen. Nachdem die Rettungskräfte kurz nach 20 Uhr eingetroffen waren, drehte die vermeintlich hilflose Person, ein 30-jähriger Mann, durch, so dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Hiernach war der Mann mit seiner Freundin im Auto unterwegs. Als diese anhielt, stürzte der Mann, möglicherweise aufgrund von Medikamenten, aus dem Fahrzeug, widersetzte sich den Hilfsmaßnahmen der hinzugezogenen Rettungskräfte und beschädigte mit einer Bierflasche die Frontscheibe des Mazdas. Die 42-jährige Freundin stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab über 1,7 Promille, ein Drogentest verlief positiv. Während der Freund seinen Weg zu Fuß nach Bad Frankenhausen fortsetzen konnte, musste die Frau mit zur Blutentnahme und ihren Mazda stehen lassen.

