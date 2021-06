Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind im Pool tödlich verunglückt

Donndorf (ots)

Ein 5-jähriger Junge ist am Sonntagmittag in Donndorf im heimischen Pool ums Leben gekommen. Der Vater des Kindes entdeckte den leblosen Körper am Mittag im Pool. Trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers verstarb das Kind im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an.

