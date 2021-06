Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandfälle im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Arbeiten

Bretleben / Günserode (ots)

Am Freitag, den 18.06.2021, um 16:55 Uhr erhielt die PI Kyffhäuser eine Mitteilung zu einer in Brand geratenen Heu-Presse im Bereich der Ortslage Bretleben. Bei durchgeführten landwirtschaftlichen Arbeiten entzündete sich das landwirtschaftliche Arbeitsgerät vermutlich durch einen technischen Defekt selbst. Die eingesetzten Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren mit ca. 30 Kameraden vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 35.000 EUR beziffert.

Ein weiterer Brandfall, in diesem Fall ein Flächenbrand einer bereits abgemähten Wiese, wurde der PI Kyffhäuser am Freitagabend, den 18.06.2021, gegen 20:15 Uhr gemeldet. Hier kam es aufgrund der heißen Wetterlage und der Hitzeentwicklung der letzten Tage zu einer Selbstentzündung einer Rasenfläche von ca. 100 qm², welche sich am Ortseingang von Günserode befand. Sachschaden entstand hierbei jedoch nicht. Durch die eingesetzten Kameraden mehrerer Feuerwehren konnte der Brand kontrolliert abgelöscht werden. Personen waren nicht gefährdet.

