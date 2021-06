Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 18.06.2021, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:40 Uhr ereignete sich in der Manniskestraße in Bad Frankenhausen eine Verkehrsunfallflucht. Im benannten Unfallzeitraum wurde der abgeparkte Pkw Seat einer 70-jährigen Dame durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Durch eine(n) bislang unbekannte(n) Fahrzeugführer(in) wurde hierbei ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR verursacht. Das verursachende Fahrzeug inkl. Verursacher(in) entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort, ohne der Schadenregulierung nachzugehen.

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der aufgeführten Telefonnummer bei der PI Kyffhäuser oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden!

