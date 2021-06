Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl

Sondershausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 17.06.2021, ca. 22:00 Uhr zu Freitag, den 18.06.2021, ca. 12:00 Uhr wurde durch eine unbekannte Person in der Erfurter Straße in Sondershausen eine Kennzeichentafel entwendet. Die Kennzeichentafel "SDH-DL 20" war an einem abgestellten Kradrad der Marke Kawasaki angebracht.

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der aufgeführten Telefonnummer bei der PI Kyffhäuser oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden!

