Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfälle

Rottleben / Toba (ots)

Die Beamten der PI Kyffhäuser wurden in den Morgenstunden vom Samstag und vom Sonntag zu Wildunfällen im Kreis gerufen.

Am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kollidierte ein Pkw Audi mit einem Stück Rehwild auf der L 1172 zwischen Rottleben und Bad Frankenhausen. Der 33-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt, das Rehwild musste vor Ort durch die Beamten von seinem Leid erlöst werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Am Sonntag, den 20.06.2021, gegen 05:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Wildunfall auf der L 1032 zwischen Toba und Wiedermuth. Hier konnte ein 45-jähriger Skoda-Fahrer ebenfalls einem Reh nicht mehr ausweichen. Der Fahrer blieb unverletzt, das Reh verendete noch am Unfallort. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell