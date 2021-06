Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führte zum Unfall mit verletzten Personen!

Mühlhausen (ots)

Am Nachmittag des 18.06.2021 kam es in Mühlhausen an der Kreuzung Hinter der Harwand/Gierstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine junge Frau befuhr mit ihrem Pkw die Gierstraße und wollte auf die Straße Hinter der Harwand einbiegen. Dort befand sich jedoch der Pkw des Vorfahrtsberechtigten, welchen sie nicht beachtete. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und mussten zur Behandlung ins Hufelandklinikum Mühlhausen verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt.

