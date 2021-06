Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahruntüchtig wegen Alkoholeinfluss!

Ein Fahrzeugführer, der am Morgen des 19.06.2021 auf den Rewe-Parkplatz in der Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen fuhr, erweckte das Interesse von Passanten, weil er sich an der Kofferraumklappe seines Pkw festhalten musste, um nicht umzufallen. Die Polizei wurde informiert und stellte fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen und eine Anzeige aufgenommen.

