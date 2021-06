Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rundballenpresse entzündet

Dingelstädt (ots)

Am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr wurde der Polizei im Eichsfeld durch die Rettungsleitstelle der Brand einer Rundballenpresse gemeldet. Vermutlich durch Überhitzung hat sich die Presse bei Arbeiten in der Küllstedter Straße entzündet und ist in Flammen aufgegangen. Auch ein unmittelbar in der Nähe befindlicher Misthaufen wurde Opfer der Flammen. Die zum Einsatz gerufene Freiwillige Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung herausgegeben. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere zehntausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell