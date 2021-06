Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash an Abfahrt

Worbis (ots)

Am Freitag kam es gegen 11.40 Uhr auf der B 247 in Worbis, an der Abfahrt Worbis, zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer beabsichtigte mit seinem Pkw auf die Bundesstraße aufzufahren. Hierbei kollidierte er mit dem von links, aus Richtung Worbis herannahenden Fahrzeug. Beide Pkw, ein Hyundai und Audi, wurden erheblich beschädigt. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund aufsteigenden Rauches aus einem der Unfallfahrzeuge, kam zusätzlich die Feuerwehr zum Einsatz.

