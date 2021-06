Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine 38-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi, gegen 7.25 Uhr, die Harzstraße. Als sie nach links in die Freiheitstraße abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der dahinter fahrende Lkw kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr in das Heck des Audis. Der Audi musste abgeschleppt werden. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

