Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Obdachlosen eingeprügelt

Nordhausen (ots)

Leichte Schürfwunden trug ein 48-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag, nach einer Prügelattacke vor einem Einkaufsmarkt, in der Neustadtstraße davon. Gegen 15.55 Uhr hatte ein 42-jähriger aus Nordhausen auf den obdachlosen Mann vor dem Lebensmarkt eingeschlagen. Passanten verständigten die Polizei. Die Beamten trafen den Täter noch vor dem Markt an. Sie erstatteten Anzeige und erteilten ihm einen Platzverweis. Warum er auf das Opfer einschlug ist noch unklar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell