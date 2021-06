Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkendes Auto am Waldbad beschädigt und geflüchtet

Ellrich (ots)

Als eine 35-jährige Fahrzeugbesitzerin am Donnerstag, gegen 19 Uhr, am Waldbad in Ellrich zu ihrem Auto kam, entdeckte sie mehrere Schäden am Auto. Ihr schwarzer Seat Leon stand seit 16.10 Uhr am Abzweig zum Waldbad in der Waldstraße. Offenbar streifte ein weiteres Fahrzeug den Leon und hinterließ einen beschädigten Kotflügel sowie beschädigte Scheinwerfer. Der Schaden ist nicht unerheblich, kann aber derzeit noch nicht genau beziffert werden. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

