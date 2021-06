Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quadfahrer unter Fahrzeug eingeklemmt

Niedertopfstedt (ots)

Glimpflich endete der Sturz mit einem Quad am Donnerstagabend für einen 60-Jährigen in Niedertopfstedt. Der Mann befuhr gegen 21.55 Uhr den Anger. Beim Wenden stieß er gegen eine Bordsteinkante und kippte mit dem Fahrzeug zur Seite. Dabei wurde er unter dem Quad eingeklemmt. Ersthelfer befreiten den kurzzeitig Bewusstlosen aus seiner misslichen Lage. Erste medizinische Untersuchungen am Unfallort ergaben zunächst keine sichtbaren Verletzungen. Der Mann kam dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus.

