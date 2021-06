Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist das Mountainbike?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bereits am vergangenen Sonntagvormittag hat der 57-jährige Geschädigte den Diebstahl seines Mountainbikes der Marke Merida festgestellt und die Polizei gerufen. Unbekannte Täter hatten in der Zeit von Freitag, 11. Juni, bis Sonntag, 13. Juni 10 Uhr, das Vorhängeschloss eines ehemaligen Hundezwingers auf dem Grundstück in der Robert-Bosch-Straße geknackt und das darin stehende Mountainbike mit der Modelbezeichnung One Twenty gestohlen. Das weiß/blau/silberne Fahrrad hat einen Wert von rund 2000 Euro. Wer hat das Fahrrad nach dem 13. Juni gesehen? Zeugen zum Diebstahl und zum Verbleib des Mountainbikes werden gebeten, sich unter 03606/6510 an die Polizei in Heiligenstadt zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell