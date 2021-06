Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder verschwunden, Zeugen gesucht

Worbis (ots)

Am Donnerstag, 10. Juni, kam es vor der Ohmberghalle zwischen 7.20 und 14.05 Uhr zum Diebstahl eines Mountainbikes. Das Rad stand während des Schulunterrichts angeschlossen vor der Sporthalle. Das gestohlene Rad ist schwarz, matt und mit goldenen Schriftzügen versehen. Am selben Tag wurde ein weiteres Fahrrad vor der Sporthalle gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zum Tatgeschehen Hinweise geben können. Insbesondere Zeugen, die Angaben zu Schrottsammlern machen können, die am 10. Juni in Worbis unterwegs waren. Wen sind die Schrottsammler aufgefallen? Wer kann Angaben zu deren Fahrzeug und Kennzeichen machen. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell