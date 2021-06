Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Sonne geblendet, Mopedfahrer leicht verletzt

Bleicherode (ots)

Ein 58-jähriger Mopedfahrer kam am Donnerstagmorgen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Mann befuhr gegen 7.25 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Löwentorstraße. An der Einmündung zur Brückenstraße beabsichtigte der 22-jährige Fahrer eines Transporters, der aus Richtung Löwentorstraße gefahren kam, nach links in die Brückenstraße abzubiegen. Auf Grund der tiefstehenden Sonne übersah der Transporterfahrer offensichtlich das Moped und beide Fahrzeuge kollidierten. Der Mopedfahrer stürzte, der Autofahrer blieb unverletzt.

