Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beladen mit Hindernissen

Gernrode (ots)

Eigentlich wollte der 20-jährige Lkw Fahrer am Mittwoch in der Straße Neuerhagen nur Leergut aus einem Lebensmittelmarkt laden. Doch während des Beladens kippte ein Rollerwagen beim Anheben der Ladebordwand auf die Straße und stieß gegen einen Audi A 1, der an einer Ampel wartete. Das Auto wurde beschädigt. Der 42-jährige Fahrer des Audi kam mit dem Schrecken davon.

