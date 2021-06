Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Am hellerlichten Tage wurde am Montagvormittag in der Küllstedter Straße ein Fahrrad der Marke Deven gestohlen. Die 71-jährige Geschädigte hatte ihr blaues Damenfahrrad in einem Straßengraben abgelegt, als sie auf dem angrenzenden Feld gearbeitet hat. Die unbekannten Diebe nutzten vermutlich die Konzentration der Geschädigten auf ihre Tätigkeit aus und nahmen in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr das nicht gesicherte Fahrrad im Wert von etwa 200,- Euro mit. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Wer weiß, wo das abgebildete Fahrrad aufgetaucht ist? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell