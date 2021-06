Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: GPS Empfänger gestohlen

Eichsfeld (ots)

Unbekannte drangen von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam in die Maschinenhalle der Agrargenossenschaft in Bischofferode ein. Sie hatten es auf GPS Empfänger samt Display in den abgestellten Traktoren abgesehen. Mit mindestens fünf derartiger Empfänger verschwanden der oder die Diebe. Am zurückliegenden Wochenende waren Unbekannte auf das Gelände der Agrargenossenschaft in Reinholterode eingedrungen. Auch dort hatten es die Einbrecher auf GPS Empfänger abgesehen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell