Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert und unter Drogen unterwegs

Mühlhausen (ots)

Mit über 1,4 Promille Alkohol in der Atemluft befuhr ein 33-jähriger Mann in der Nacht zu Mittwoch die Straße an der Burg mit einem Elektroroller. Um Mitternacht kontrollierten ihn Polizisten und ließen ihn pusten. Außerdem verlief ein Drogentest positiv bei dem Mann. Er musste mit zur Blutentnahme.

