Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Sondershausen (ots)

Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, einen Wirtschaftsweg hinter einem Wohnblock in der Borntalstraße. Gleichzeitig befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Suzuki Swift die Parkplatzzufahrt am Wohnblock und kollidiert mit dem Radfahrer. Der Radler stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Kopf und der Hand zu. Er kam ins Krankenhaus, konnte dieses aber am Abend noch verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

