Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Baumarkt

Artern (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in einen Baumarkt Am Kalkfeld ein. Durch ein Fenster neben dem Haupteingang gelangten der oder die Täter in das Gebäude und stahlen aus dem Gartencenter verschiedene Elektrogeräte. Zum genauen Stehlgut sind derzeit noch keine genauen Angaben möglich. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

