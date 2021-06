Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ins Pfarramt eingebrochen

Leinefelde (ots)

Am zurückliegenden Wochenende, von Samstag 12. zu Sonntag 13. Juni, brachen Unbekannte ein Büro im Pfarramt Leinefelde, im Stationsweg auf. Aus einem Schrank stahlen der oder die Täter eine Geldkassette und eine Dose, in der sich Kleingeld befand. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1300 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

