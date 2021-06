Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waffen in Wohnung nach Bedrohung sichergestellt

Ilfeld (ots)

Aufregung am Montagnachmittag in Ilfeld. Verängstigte Zeugen meldeten einen Mann mit Gewehr auf einem Balkon. Dieser sei im Vorfeld bereits, mit einer Pistole in der Hand, hinter spielenden Kindern hergerannt. Die alarmierten Polizisten hatten den Mann und seinen Kumpel schnell in einer Wohnung in der Schröderstraße ausfindig gemacht. Beide waren angetrunken. In der Wohnung fanden die Polizisten mehrere Messer und Softairwaffen. Diese stellten die Beamten sicher und erstatteten Anzeige gegen den 20-jährigen Wohnungsinhaber wegen Bedrohung. Warum er mit den Waffen auf dem Balkon posierte und den Kindern im Alter von 13 und 14 Jahren folgte, müssen die Ermittlungen klären. Seitens der Polizisten erfolgte eine ausführliche Belehrung der beiden angetroffenen Männer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell