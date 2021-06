Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülleimer angezündet

Bad Langensalza (ots)

Gegen 22.45 Uhr musste die Feuerwehr am Montagabend in Bad Langensalza ausrücken. In der Käthe-Kollwitz-Straße brannte ein Mülleimer. Die Flammen richteten keinen Schaden an. Erst am Montagmorgen war ein Insektenhotel in der Kurstadt in Flammen aufgegangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, zu melden.

