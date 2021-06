Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leicht verletzter Autofahrer nach Auffahrunfall

Leinefelde (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag in Beinrode verletzte sich ein Autofahrer leicht. Der 57-Jährige befuhr gegen 17.10 Uhr mit seinem VW Käfer die Bundesstraße 2476 aus Richtung Kallmerode in Richtung Leinefelde. In Beinrode beabsichtigte der vor ihm fahrende 19-Jährige mit seinem Opel Corsa nach links abzubiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. Das übersah der VW Fahrer und fuhr auf den Corsa auf. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 57-Jährige wurde ambulant behandelt.

