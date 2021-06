Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buga Insektenhotel abgebrannt

Bad Langensalza (ots)

Ein Insektenhotel stand am Montagmorgen auf der Kurpromenade in Flammen. Kurz nach 5 Uhr meldete die Rettungsleitstelle das Feuer. Die Flammen hinterließen ein abgebranntes Tierhotel und richteten einen Schaden von ca. 1000 Euro an. Das Insektenhotel und noch weitere sechs derartige Behausungen sind Bestandteil der Buga. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Insektenhotel angezündet worden ist. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, zu melden.

