Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel gestohlen

Bischofferode (ots)

Am zurückliegenden Wochenende zapften Unbekannte auf einer Baustelle in der Siedlung Thomas-Müntzer mindestens 100 Liter Diesel aus abgestellten Baufahrzeugen ab. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Aussagen getroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

