Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogenfund, statt Schusswaffe

Bleicherode (ots)

Eigentlich waren die Polizisten am späten Samstagabend in Bleicherode unterwegs, da Anwohner in der Hauptstraße einen vermeintlichen Schuss gehört hatten. Im Rahmen der Überprüfung drang aus einer Wohnung eines 20-Jährigen starker Cannabisgeruch. Die verantwortliche Staatsanwältin ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an, bei der die Polizisten fündig wurden. Neben Marihuana, stellten die Polizisten auch einige Gramm Crystal und Amphetamine sowie verschiedene Pillen synthetischer Drogen und Drogenutensilien sicher. Gegen den 20-Jährigen sowie eine anwesende 43-jährige Frau wurde Anzeige erstattet. Bei dem vermeintlichen Schuss handelte es sich um einen Silvesterböller.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell