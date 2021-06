Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Nordhausen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem BMW die Straße Am Alten Tor in Richtung Gerhart- Hauptmann-Straße. Beim Queren der Gleise kollidierte er mit seinem Pkw mit einer von links herannahenden Straßenbahn. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, die sechs Insassen in der bahn blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 13000 Euro geschätzt.

