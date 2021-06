Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hecke in Flammen

Bad Frankenhausen (ots)

Beim Unkrautentfernen mit einem Gasbrenner setzte am Sonntagabend eine 55-jährige Frau Am Hälter eine Hecke in Brand. Ca. fünf Meter Bepflanzung gingen in Flammen auf, die Feuerwehr musste anrücken. Am Wohnhaus entstand kein Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell