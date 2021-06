Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aggressiver Autofahrer widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Uder (ots)

Am Sonntag soll ein 48-jähriger Autofahrer zwischen 18.10 und 18.20 Uhr in Uder einen anderen Autofahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen haben. Zeugenaussagen nach fuhr der Mann mit seinem BMW die Straße Hinterste Binde und dabei gezielt auf einen entgegenkommenden BMW zu. Erst kurz vor einer vermeintlichen Kollision habe er abgebremst. Wenig später stieg er wohl aus seinem Auto aus und drohte dem anderen Fahrer. Der Zeuge und eine Insassin merkten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Die Polizisten trafen den 48-Jährigen Tatverdächtigen zu Hause an. Er war offensichtlich angetrunken und verhielt sich den Polizisten gegenüber sehr aggressiv. Einer angekündigten Blutentnahme wiedersetzte sich der Mann, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Nach Beendigung der beiden Blutentnahmen mit dem Täter wurde er entlassen. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen Nötigung und Bedrohung ermittelt, sondern auch wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

