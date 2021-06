Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mokick gestohlen - Zeugen gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bereits in der Zeit zwischen dem 01. April und 10. Mai diesen Jahres, wurde in der Husumer Straße ein Kleinkraftrad der Marke Simson vom Typ SR 50 gestohlen. Das entwendete Mokick stand mehrere Wochen abgeschlossen hinter einem der dortigen Wohnblöcke. Das Mokick SR 50 war mit dem Lenkerschloss gesichert. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Mokicks geben? Zeugen werden gebeten, sich unter 03606/6510 bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

