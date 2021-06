Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufbruch eines Staubsaugerautomaten

Roßleben (ots)

In der Zeit vom 11.06.2021, 20.00 Uhr, bis zum 12.06.2021, 10.25 Uhr, begaben sich Unbekannte Täter zum Gelände der frei zugänglichen Oil Tankstelle in Roßleben, Am Sportplatz. Dort brachen die Täter die Montagetür des SB-Saugers auf und entwendeten die Geldbox mit der gesamten Wocheneinnahme an Hartgeld. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser unter der Tel.Nr.: 03632/6610 zu melden.

