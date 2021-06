Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Niederorschel (ots)

Am 12.06.2021 gegen 18 Uhr wurde der 64jährige Fahrer eines Pkw Dacia in der Ortslage Niederorschel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach dem Konsum von Alkohol befragt, wurde das bejaht. Der anschließende freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Es schloss sich eine Blutentnahme im Krankenhaus an, der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

