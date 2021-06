Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Moped

Breitenworbis (ots)

In der Nacht vom 10. zum 11.06.2021, zwischen Mitternacht und 01:30 Uhr wurde ein auf dem Tankstellengelände in Breitenworbis abgestelltes Kleinkraftrad Simson S 51 durch Unbekannte beschädigt. Bisher Unbekannte stellten das Moped auf den Tisch einer Sitzgruppe. Weiterhin wurde die Luft aus den Reifen gelassen sowie ein größerer Kratzer im Lack des Benzintanks verursacht. Offensichtlich wurde auch noch eine bisher nicht näher festzustellende Flüssigkeit in den Tank gefüllt. Das Moped war nicht zu starten. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

