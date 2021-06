Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier schwer Verletzte nach Unfall

Bleicherode (ots)

Vier schwer Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitag, gegen 11 Uhr, in der Löwentorstraße. Ein 76-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Löwentorstraße, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Er überfuhr den Fußweg, wo er mit einem 81-jährigen Fußgänger kollidierte. Daraufhin steuerte der Mann das Auto gegen eine Hauswand. Dort überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten die Insassen aus dem Auto. Neben dem Autofahrer und dem Fußgänger sind auch die 77-jährige Ehefrau und eine 59-jährige Mitfahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Möglicherweise führten gesundheitliche Probleme bei dem Autofahrer zum Unfall. Bis 13 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen.

