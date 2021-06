Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autos gestohlen

Ilfeld (ots)

Vom Gelände eines Autohauses in Ilfeld, Harzblick, wurden in der Nacht zu Freitag zwei Fahrzeuge gestohlen. Die Diebe hatten es auf einen weißen Renault Master mit den Kennzeichen NDH-HS 73 und einen silberfarbenen Opel Vivaro, 9 Sitzer abgesehen. Beide Fahrzeuge wurden ohne Schlüssel entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 44000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Vorfeld der Tat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

