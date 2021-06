Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quadfahrer von Feuerwehr nach Unfall geborgen

Mühlhausen (ots)

Ein 34-jähriger Mann befuhr am Donnerstagabend, gegen 19.50 Uhr, mit seinem Quad einen Feldweg aus Richtung Büttstedt in Richtung Effelder. Ca. 1km vor Effelder kam er vom Weg ab und kippte zur Seite. Dabei wurde ein Bein unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Mit Hilfe der Feuerwehr Effelder konnte der Mann geborgen und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

