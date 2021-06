Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin mit Lkw zusammengestoßen

Lengenfeld unterm Stein (ots)

Am Freitag, gegen 6.40 Uhr, befuhr eine 61-jährige Autofahrerin mit ihrem Nissan die Landstraße 1003 aus Richtung Lengenfeld unterm Stein in Richtung Struth. In einer Kurve geriet sie in den Gegenverkehr und touchierte einen Lkw. Die Frau hatte Glück und wurde nicht ernsthaft verletzt. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der 32-jährige Mann im Lkw blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell