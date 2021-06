Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Thermoskanne löst Brandmeldeanlage aus

Worbis (ots)

Eine geschmolzene Thermoskanne auf einer defekten Herdplatte löste am Freitagmorgen, gegen 6.50 Uhr, die Brandmeldeanlage im Gebäude des ehemaligen Landratsamtes am Friedensplatz aus. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Der Sachschaden ist gering. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

