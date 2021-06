Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Küche

Sondershausen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 8.20 Uhr, wurden Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Jugend auf einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam. Über ein Fenster verschafften sich die Kameraden der Feuerwehr Zutritt in die Wohnung. Außer einem Hund war diese leer. Die Feuerwehr musste in der Küche löschen. Auf einem eingeschalteten Herd standen mehrere qualmende Küchenutensilien. Der aufsteigende Rauch hatte zur Auslösung des Brandmelders geführt. Noch während der Löscharbeiten kehrte die Wohnungsinhaberin zurück. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein technischer Defekt gilt derzeit als unwahrscheinlich. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich. Der Hund blieb unverletzt.

