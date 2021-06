Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes Motorrad führt zu Garageneinbruch

Bad Frankenhausen (ots)

Eine Polizeistreife entdeckte am Mittwochabend in der Seehäuser Straße ein abgestelltes Motorrad der Marke MZ, ETZ 150. Auf den angebrachten Kennzeichen fehlte die Zulassungsplakette. Während der Prüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass dieses nicht an das Motorrad gehörte und das Motorrad eigentlich in einer Garage stehen sollte. Bei der Überprüfung dieses Umstandes entdeckten die Polizisten die aufgebrochene Garage des Motorradeigentümers im Garagenkomplex Müldener Straße. Aus der Garage fehlten neben der MZ auch ein Moped Schwalbe, Motorradkleidung samt Helmen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Überprüfung des Kennzeichens am Motorrad führten zu einem polizeibekannten 38-jährigen Mann, der just im selben Augenblick den Beamten in die Arme lief. Nach erfolgter Belehrung bestritt er zunächst alles. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung richten sich gegen den Mann. Ob er auch für den Einbruch in die Garage verantwortlich ist muss noch geklärt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell