Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlene E-Bikes gefunden

Artern (ots)

Die in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch an der Saline gestohlenen E-Bikes, siehe OTS Pressemeldung vom 9. Juni, wurden durch einen Zeugen am Mittwochnachmittag aufgefunden. Die Räder und ein Fahrradanhänger lagen auf einem Feld an der Schönfelder Straße. Dank der Codierung konnten sie schnell den Eigentümern zugeordnet werden, die am Mittwochmorgen die Anzeige erstattet hatten. Trotz des Wiederauffindens gehen die Ermittlungen weiter. Wer am Mittwoch Personen in der Schönfelder Straße mit zwei E-Bikes und einem Anhänger beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, zu melden.

