Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Klauen erwischt

Bad Langensalza (ots)

Bei dem Versuch von einer Baustelle in der Böhmenstraße Buntmetall zu stehlen, wurde ein 16-Jähriger am Donnerstagmorgen erwischt. Der Sicherheitsdienst drehte seine Runde auf der Baustelle der Friederiken Therme, als er kurz vor fünf Uhr auf den Jugendlichen aufmerksam wurde. Der polizeibekannte junge Mann hatte ein Fahrrad mit Anhänger dabei. Auf diesem befand sich ein Weidezaungerät. Das Gerät wurde vermutlich in der zurückliegenden Nacht in Thamsbrück an einer Schafweide gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

