Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holz geklaut - Zeugen gesucht

Geisleden (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl von mehreren Festmetern Holz. Am Montag, 31. Mai, sägten Unbekannte in einem Waldstück am Kirchloh bei Geisleden abgestorbene Eichenstämme ab. Ca. vier Meter Festholz nahmen die Diebe mit. Der Diebstahl geschah zwischen 15 und 15.30 Uhr. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen mit entsprechendem Werkzeug im Bereich des Waldstückes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell