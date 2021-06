Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bikes gestohlen

Artern (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch klauten Unbekannte zwei E-Bikes in Artern. Die Räder waren an einem Wohnmobil befestigt, dass in der Saline, beim Soleschwimmbad, stand. Bei den Bikes handelt es sich um Sport und Freizeiträder der Marke Flyer und Hartje Gear Ratio in schwarz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5300 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell