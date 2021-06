Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer im Gleisbett gestürzt

Nordhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 18.55 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Radfahrer die Stolberger Straße in Richtung Töpferstraße. Dabei geriet er in die Straßenbahngleise und geriet auf Grund der nassen Straße ins Rutschen. Der Mann stürzte und verletzte sich an den Händen. Er musste medizinisch versorgt werden.

